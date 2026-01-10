Barcellona-Real Madrid | formazioni statistiche e anticipazioni

Domenica, il calcio si ferma per la finale della Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid. In questa occasione, analizzare le formazioni, le statistiche e le anticipazioni permette di comprendere al meglio uno dei confronti più attesi nel panorama sportivo. Una sfida che, oltre alla rilevanza sportiva, rappresenta un momento di grande interesse per tifosi e appassionati di calcio.

2026-01-10 10:30:00 Il web non parla d’altro: Domenica il Barcellona affronterà il Real Madrid nella finale della Supercoppa spagnola. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Barcellona e Real Madrid si affronteranno domenica sera nella finale della Supercoppa spagnola, ed entrambe le squadre arriveranno alle rispettive semifinali all’inizio di questa settimana. I Los Blancos hanno superato i rivali della capitale, l’Atletico Madrid, vincendo 2-1 giovedì, un risultato arrivato 24 ore dopo la vittoria dominante per 5-0 dei Blaugrana sull’Athletic Bilbao. Il Barcellona ha appena avuto bisogno di riprendere la seconda marcia nella semifinale, portandosi in vantaggio di quattro gol a metà tempo prima di rallentare dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Real Madrid-Juventus: formazioni, statistiche e anticipazioni Leggi anche: Getafe-Real Madrid: formazioni, statistiche e anteprima Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dove vedere Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa di Spagna, in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Barcellona-Real Madrid: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni della finale di Supercoppa di Spagna; Atletico-Real Madrid: dove vederla (gratis) in chiaro, formazioni ufficiali e orario della Supercoppa di Spagna; Real in finale: Atletico ko, Raspadori non entra. Supercoppa di Spagna: Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni - Real Madrid, seconda semifinale di Supercoppa di Spagna. sportal.it

