2025-10-21 15:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid cercherà di ottenere tre vittorie su tre per iniziare la sua campagna di Champions League quando ospiterà la Juventus al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid affronta lo scontro di mercoledì dopo la vittoria per 1-0 sul Getafe di domenica che ha mantenuto la sua posizione in testa alla Liga. Kylian Mbappe ha segnato all’80’, il suo gol è arrivato oltre ai cartellini rossi per il Getafe mentre i padroni di casa hanno chiuso in nove uomini. Ciò ha portato a otto vittorie su nove per Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid nella Liga, ma ha un record del 100% in Champions League, avendo guidato la sua squadra alle vittorie su Marsiglia e Kairat. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid-Juventus: formazioni, statistiche e anticipazioni