Getafe-Real Madrid | formazioni statistiche e anteprima

2025-10-18 18:43:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Real Madrid affronta una breve trasferta contro i vicini Getafe mentre mirano a rispondere alla vittoria del Barcellona sul Girona e tornare in cima alla Liga. Il Barcellona ha vinto 2-1 sul Girona grazie al gol vincente di Ronald Araujo nei minuti di recupero, i campioni hanno scavalcato il Real Madrid e sono tornati al primo posto. Ci si aspetta che il Real Madrid riprenda la guida della corsa al titolo all’Estadio Coliseum, anche se con diversi giocatori fuori per infortunio, l’allenatore Xabi Alonso dovrà essere particolarmente diligente con la selezione della sua squadra in vista dell’incontro di Champions League di mercoledì con la Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

