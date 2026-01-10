Bandecchi e Alli l' annuncio | Alternativa Popolare e Dimensione andranno in parallelo su strade separate

Bandecchi e Alli hanno annunciato che Alternativa Popolare e Dimensione continueranno a operare su percorsi distinti. La comunicazione, firmata congiuntamente dai due esponenti, conferma la volontà di mantenere strade separate per entrambe le realtà politiche. Questa decisione riflette un percorso di autonomia e chiarezza nelle rispettive attività, garantendo trasparenza e coerenza nel loro impegno politico.

Dimensione e Alternativa Popolare proseguiranno su strade parallele. L'annuncio è arrivato tramite una nota congiunta firmata proprio da Stefano Bandecchi e Paolo Alli. "A seguito della creazione del nuovo partito 'Dimensione', guidato da Stefano Bandecchi - si legge -, si è valutata l'opportunità di separare il percorso politico del nuovo soggetto da quello di Alternativa Popolare, al fine di allargare l'ambito della proposta politica per gli elettori italiani, rivolgendosi a target differenziati. È infatti evidente come vi sia una ampia fascia di elettorato deluso dalla politica che, attraverso una pluralità di proposte, è possibile riconquistare e riportare alle urne e alla partecipazione attiva all'impegno sociale e politico".

Bandecchi si candida a presidente della Campania - Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa popolare, sindaco e presidente della Provincia di Terni, annuncia la sua discesa in campo per le prossime elezioni in Campania con la lista ... ansa.it

Bandecchi, protesta contro di me? Portino persone normali - "A parte il fatto che sabato non sarò a Terni, che ieri lo stesso comitato doveva protestare in provincia e nessuno si è presentato, consiglierei a chi organizza questa cosa di cominciare a portarsi ... ansa.it

