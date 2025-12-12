Alternativa popolare ritorna a casa | Forza Italia scippa la segreteria piemontese a Bandecchi
Alternativa Popolare torna a casa e cede la segreteria piemontese a Forza Italia, segnando un nuovo passo nel panorama politico locale. Con l’attenzione rivolta alle imminenti elezioni comunali di Torino del 2027, il centrodestra si prepara a rafforzarsi, con Forza Italia protagonista nel coordinare le strategie e consolidare la propria presenza nel capoluogo piemontese.
Verso le elezioni Comunali di Torino, primavera 2027, Forza Italia (Fi) si conferma, in questo fine di anno, come il partito del centrodestra più attivo nel muovere le carte per rendere possibile la presa di Palazzo civico. Ieri pomeriggio, 12 dicembre, presso la sede regionale di Fi, in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
