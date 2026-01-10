Alli e Bandecchi | Alternativa Popolare e Dimensione andranno in parallelo su strade separate

Alli e Bandecchi hanno deciso di mantenere percorsi distinti, con Alternativa Popolare e Dimensione che procederanno su strade separate. Questa scelta nasce dall'esigenza di ampliare l’offerta politica e di rivolgersi a target diversi, consentendo a ciascun soggetto di sviluppare una propria identità e proposta, senza sovrapposizioni o confini comuni. La separazione mira a rafforzare l’efficacia delle strategie di ciascun gruppo e a rispondere meglio alle esigenze degli elettori italiani.

A seguito della creazione del nuovo partito "Dimensione", guidato da Stefano Bandecchi, si è valutata l'opportunità di separare il percorso politico del nuovo soggetto da quello di Alternativa Popolare, al fine di allargare l'ambito della proposta politica per gli elettori italiani, rivolgendosi a target differenziati. È infatti evidente come vi sia una ampia fascia di elettorato deluso dalla politica che, attraverso una pluralità di proposte, è possibile riconquistare e riportare alle urne e alla partecipazione attiva all'impegno sociale e politico. Con il 2026 inizia, perciò, un percorso parallelo delle due formazioni politiche, Dimensione e Alternativa Popolare.

Risultati Alternativa Popolare Umbria voti preferenze Regionali 2024/ Bandecchi ‘sbarrato’, zero seggi eletti - ALTERNATIVA POPOLARE NON SUPERA LO SBARRAMENTO: NIENTE SEGGI PER LA LISTA DI BANDECCHI IN UMBRIA Niente seggi e dunque zero consiglieri eletti visto lo sbarramento non superato da Alternativa Popolare ... ilsussidiario.net

Alli per Silli. Dopo le regionali in Umbria Bandecchi vuole entrare nel governo - Dopo aver dato una mano al centrodestra in Liguria, adesso Stefano Bandecchi vuole passare all’incasso. ilfoglio.it

