Balotelli racconta la scelta di andare a giocare Dubai e l'addio al Genoa | Senza Vieira sarei ancora lì

Mario Balotelli ha scelto di trasferirsi a Dubai, firmando un contratto biennale con l’Al Ittifaq. L’attaccante spiega che senza la presenza di Vieira avrebbe probabilmente continuato al Genoa, ma la decisione di cambiare ambiente rappresenta un nuovo inizio per la sua carriera. Dopo una stagione complicata in Serie A, Balotelli si prepara a una nuova sfida nel calcio internazionale.

Balotelli: "Ad allenare ci penso, ma se becco uno come me come faccio? Sarei ancora al Genoa se..." - Mario intercettato mentre sta per recarsi a Dubai, dove ha firmato con l'Al Ittifaq: "Non vedo l'ora di andare al caldo. gazzetta.it

Balotelli dice addio alla A con un grande rimpianto, la scelta di Dubai e il tifo forzato per Napoli - Ittifaq dopo aver atteso invano qualche telefonata dall'Italia, gli auguri a Gattuso e l'elogio di Pio Esposito ... sport.virgilio.it

