Balotelli racconta la scelta di andare a giocare Dubai e l'addio al Genoa | Senza Vieira sarei ancora lì
Mario Balotelli ha scelto di trasferirsi a Dubai, firmando un contratto biennale con l’Al Ittifaq. L’attaccante spiega che senza la presenza di Vieira avrebbe probabilmente continuato al Genoa, ma la decisione di cambiare ambiente rappresenta un nuovo inizio per la sua carriera. Dopo una stagione complicata in Serie A, Balotelli si prepara a una nuova sfida nel calcio internazionale.
Mario Balotelli riparte con un contratto biennale e mezzo con l’Al Ittifaq a Dubai: SuperMario cerca rilancio dopo una stagione difficile in Serie A con il Genoa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
All Ittifaq, Balotelli riparte da Dubai: nuova sfida in seconda divisione.
