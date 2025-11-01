Karma is a bitch Balotelli cita Taylor Swift commenta l' addio di Vieira dal Genoa
Cita Taylor Swift con « Karma is a bitch » e rincara la dose aggiungendo «Dio vede e provvede». Mario Balotelli a poche ore dell’esonero di Patrick Vieira si è sfogato nelle stories di Instagram attaccando l’ormai ex tecnico del Genoa che lo aveva di fatto escluso la passata stagione per scelta tecnica. «Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Karma is a bitch. Dispiace solo per Max $Fiorentina $Milanpisa - X Vai su X
Balotelli al veleno su Vieira: "Karma is a bitch" - Mario Balotelli, in una story su Instagram, si lascia andare a un commento al veleno dopo l'esonero di Patrick Vieira al Genoa. Scrive msn.com
Genoa, Balotelli esulta dopo l'esonero di Vieira: "Karma is a bi***" - L'attaccante ha commentato il cambio di panchina: "Sfruttato egoisticamente il grande lavoro di Gilardino e Zangrillo" ... Segnala corrieredellosport.it
“Karma is a bitch”, Balotelli cita Taylor Swift commenta l'addio di Vieira dal Genoa - Mario Balotelli a poche ore dell’esonero di Patrick Vieira si è sfogato nelle stories di Instagram attacca ... Scrive msn.com