Karma is a b*tch Mario Balotelli contro Vieira esonerato dal Genoa | Dio vede e provvede
Mario Balotelli non ha resistito e di fronte all'esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa ha pubblicato un paio di storie al veleno, In cui ha ribadito l'incompatibilità con il francese - risalente ai tempi del City - esultando per i tifosi rossoblù: "Finalmente vi potete concentrare su chi via ama davvero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Limited PS5 super scontata! KARMA: The Dark World - Limited Edition - PS5 Minimo Storico Oggi a soli 26,30€ invece di 39,99€ (-34%) https://amzlink.to/az0Cpz32XRxUL #adv - facebook.com Vai su Facebook
Balotelli attacca Vieira dopo l’addio al Genoa: “Karma is a b*tch” - ora testa al club". Lo riporta europacalcio.it