Karma is a b*tch Mario Balotelli contro Vieira esonerato dal Genoa | Dio vede e provvede

1 nov 2025

Mario Balotelli non ha resistito e di fronte all'esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa ha pubblicato un paio di storie al veleno, In cui ha ribadito l'incompatibilità con il francese - risalente ai tempi del City - esultando per i tifosi rossoblù: "Finalmente vi potete concentrare su chi via ama davvero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

