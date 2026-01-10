Mario Balotelli sta per tornare in campo con l’Al Ittifaq, squadra di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. Dopo un periodo di inattività, l’attaccante italiano si prepara a iniziare questa nuova esperienza internazionale, che segna un capitolo importante nella sua carriera. La sua presenza rappresenta un’opportunità sia per il club che per lui di riscoprire nuove sfide e proseguire nel percorso professionale.

Mario Balotelli ritorna a giocare. L’attaccante sta per iniziare la sua avventura con la maglia dell’Al Ittifaq, squadra di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. L’ex Inter, Manchester City e Milan ha firmato un contratto che lo legherà al club di Dubai per i prossimi due anni e mezzo. Di seguito quanto riporta Sportmediaset. Balotelli: “Fa caldo lì”. Alla partenza dall’aeroporto di Bergamo, SuperMario ha commentato l’inizio di questa sua ennesima esperienza: “Bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, quindi non vedo l’ora di arrivare là. Sono ancora più forte degli altri (ha poi aggiunto sorridendo, ndr). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Balotelli all’Al Ittifaq

Leggi anche: Mario Balotelli riparte da Dubai: accordo con l’Al Ittifaq FC

Leggi anche: Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: firma con l’Al-Ittifaq

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Balotelli all’Al Ittifaq l’ultimo valzer negli Emirati Arabi per il talento smarrito | giocherà in Serie B.

Zidane Gantikan Ruben Amorim di MU?RESMI?Balotelli Ke Arab?Madrid Incar Nico Schlotterbeck

Nuovo capitolo per Mario Balotelli: l’attaccante è pronto a cominciare la sua avventura con la maglia dell’Al Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti Intercettato all’aeroporto di Orio al Serio, #Balotelli è tornato a parlare anche del suo addio al Genoa #Sportitalia x.com

Mario Balotelli non si ferma Super Mario riparte da Dubai: accordo fatto con l’Al Ittifaq per due anni e mezzo. Chiusa l’esperienza al Genoa, nuova sfida negli Emirati per rimettersi in gioco a quasi 35 anni. Riuscirà a sorprendere ancora #Balotelli #Cal - facebook.com facebook