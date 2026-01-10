Aziende cinesi leader nella produzione globale di robot umanoidi nel 2025

Nel 2025, le aziende cinesi nel settore della robotica si sono affermate come i principali produttori di robot umanoidi a livello mondiale. Questo risultato riflette la crescita e l’importanza crescente della Cina nel campo della tecnologia robotica, consolidando la sua posizione nel mercato globale e sottolineando l’innovazione nel settore manufatturiero emergente.

SHANGHAI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un rapporto di settore ha rivelato che nel 2025 le aziende cinesi della robotica sono emerse come i maggiori produttori di robot umanoidi a livello mondiale, mettendo in evidenza la rapida ascesa del Paese in questo settore manifatturiero emergente. Secondo il rapporto diffuso giovedì da Omdia, società di consulenza tecnologica con sede a Londra, AgiBot, con base a Shanghai, ha raggiunto un volume annuo di spedizioni di oltre 5.100 unità, assicurandosi una quota del 39% del mercato globale dei robot umanoidi e posizionandosi al primo posto al mondo sia per volumi di spedizione che per quota di mercato.

