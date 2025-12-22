St Microelectronics robot umanoidi operativi in produzione e logistica | al via il primo test

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all'interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti Stmicroelectronics nel mondo. È il frutto di un accordo tra Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, con Stm, leader globale nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”

Leggi anche: Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso STMicroelectronics, cosa rischiano i lavoratori e l'appello ai ministri Urso e Giorgetti; Borse oggi in diretta | Ftse Mib in calo con Stellantis e Campari. Bene Saipem e Tim.

st microelectronics robot umanoidiSTM sceglie il Made in Italy: ecco chi costruirà i robot umanoidi per le sue fabbriche - Nuova frontiera dell’automazione: l'integrazione di macchine cognitive nelle linee di produzione per efficienza e sicurezza. it.benzinga.com

st microelectronics robot umanoidiSTMicroelectronics, robot al lavoro in azienda: la rivoluzione parte dalla Brianza - Una novità di rilievo che dalla Brianza punta a coinvolgere gli stabilimenti di STMicroelectronics nel mondo intero. monzatoday.it

Oversonic Robotics, accordo con STMicroelectronics per la fornitura di robot umanoidi - Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, ha siglato un accordo con STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, per l’introduzione dei ... finanza.repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.