St Microelectronics robot umanoidi operativi in produzione e logistica | al via il primo test

Robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all'interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti Stmicroelectronics nel mondo. È il frutto di un accordo tra Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, con Stm, leader globale nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”

Leggi anche: Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso STMicroelectronics, cosa rischiano i lavoratori e l'appello ai ministri Urso e Giorgetti; Borse oggi in diretta | Ftse Mib in calo con Stellantis e Campari. Bene Saipem e Tim.

STM sceglie il Made in Italy: ecco chi costruirà i robot umanoidi per le sue fabbriche - Nuova frontiera dell’automazione: l'integrazione di macchine cognitive nelle linee di produzione per efficienza e sicurezza. it.benzinga.com