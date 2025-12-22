St Microelectronics robot umanoidi operativi in produzione e logistica | al via il primo test
Robot umanoidi cognitivi RoBee personalizzati all'interno dei processi produttivi e logistici di diversi impianti Stmicroelectronics nel mondo. È il frutto di un accordo tra Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, con Stm, leader globale nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”
Caso STMicroelectronics, cosa rischiano i lavoratori e l'appello ai ministri Urso e Giorgetti
STM sceglie il Made in Italy: ecco chi costruirà i robot umanoidi per le sue fabbriche - Nuova frontiera dell’automazione: l'integrazione di macchine cognitive nelle linee di produzione per efficienza e sicurezza. it.benzinga.com
STMicroelectronics, robot al lavoro in azienda: la rivoluzione parte dalla Brianza - Una novità di rilievo che dalla Brianza punta a coinvolgere gli stabilimenti di STMicroelectronics nel mondo intero. monzatoday.it
Oversonic Robotics, accordo con STMicroelectronics per la fornitura di robot umanoidi - Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, ha siglato un accordo con STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, per l’introduzione dei ... finanza.repubblica.it
