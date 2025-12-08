Iit 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti Made in Italy

Ilsecoloxix.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Italiano di Tecnologia investe 70 milioni di euro in Generative Bionics, startup che sviluppa robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”. Questi robot, unendo design e intelligenza artificiale, sono progettati per operare con sicurezza ed efficienza in ambito industriale, rappresentando un passo importante nell’innovazione tecnologica nazionale.

L’operazione di Generative Bionics, la startup nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia che sviluppa robot umanoidi che integrano design e intelligenza artificiale, operando con sicurezza ed efficienza nei contesti industriali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

iit 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti made in italy

© Ilsecoloxix.it - Iit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”

Argomenti simili trattati di recente

iit 70 milioni euroIit, 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti “Made in Italy” - L’operazione di Generative Bionics, la startup nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia che sviluppa robot umanoidi che integrano design e intelligenza ... Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Iit 70 Milioni Euro