iit 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti made in italy

L’Istituto Italiano di Tecnologia investe 70 milioni di euro in Generative Bionics, startup che sviluppa robot umanoidi intelligenti “Made in Italy”. Questi robot, unendo design e intelligenza artificiale, sono progettati per operare con sicurezza ed efficienza in ambito industriale, rappresentando un passo importante nell’innovazione tecnologica nazionale.
