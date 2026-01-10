Aversa sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere | arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Aversa mentre cercava di lanciare circa mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere. Sorvegliato dalla polizia penitenziaria, è stato colto in flagranza di tentato trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha impedito la diffusione di droga all’interno dell’istituto penitenziario, evidenziando l’importanza dei controlli per la sicurezza delle strutture e delle persone detenute.

White Lounge Bar. . TOMBOLA SCOSTUMATA Torna l’evento più irriverente, divertente e fuori dagli schemi! WHITE – Aversa Sabato 10 gennaio Ore 20:30 Dopo il successo della prima serata, ritorna la Tombola Scostumata: risate, numeri picc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.