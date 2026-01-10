Aversa sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere | arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Aversa mentre cercava di lanciare circa mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere. Sorvegliato dalla polizia penitenziaria, è stato colto in flagranza di tentato trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha impedito la diffusione di droga all’interno dell’istituto penitenziario, evidenziando l’importanza dei controlli per la sicurezza delle strutture e delle persone detenute.

È stato sorpreso mentre cercava di far arrivare droga all'interno del carcere di Aversa. Un 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria dopo un tentativo di lancio di sostanze stupefacenti oltre la cinta muraria dell'istituto.

