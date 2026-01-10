Aversa sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere | arrestato
Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Aversa mentre cercava di lanciare circa mezzo chilo di droga oltre le mura del carcere. Sorvegliato dalla polizia penitenziaria, è stato colto in flagranza di tentato trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha impedito la diffusione di droga all’interno dell’istituto penitenziario, evidenziando l’importanza dei controlli per la sicurezza delle strutture e delle persone detenute.
È stato sorpreso mentre cercava di far arrivare droga all’interno del carcere di Aversa. Un 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria dopo un tentativo di lancio di sostanze stupefacenti oltre la cinta muraria dell’istituto. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Aversa, sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere: arrestato
Leggi anche: In macchina con oltre mezzo chilo di droga, ma i cani Mindy e Metì lo incastrano: arrestato
Sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga nel carcere: arrestato.
Sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga nel carcere: arrestato - Per questo un 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria. casertanews.it
White Lounge Bar. . TOMBOLA SCOSTUMATA Torna l’evento più irriverente, divertente e fuori dagli schemi! WHITE – Aversa Sabato 10 gennaio Ore 20:30 Dopo il successo della prima serata, ritorna la Tombola Scostumata: risate, numeri picc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.