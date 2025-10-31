In macchina con oltre mezzo chilo di droga ma i cani Mindy e Metì lo incastrano | arrestato

In un'intercapedine della sua macchina aveva nascosto mezzo chilo di hashish e 50 grammi di cocaina, ma il fiuto dei cani antidroga Mindy e Metì lo hanno incastrato. Per questo un uomo, residente in provincia, è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo di Termini Imerese. È stato bloccato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

