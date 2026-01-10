Autopsia su Hassan Matried trovato morto nella Bergamasca | forse una caduta accidentale
Nella Bergamasca, Hassan Matried è stato trovato senza vita. Le prime analisi indicano che le ferite e le fratture potrebbero derivare da una caduta accidentale, senza escludere altre ipotesi. L’indagine è ancora in corso per chiarire le circostanze del decesso e determinare eventuali responsabilità.
Secondo quanto emerge le fratture e le ferite riscontrate potrebbero essere compatibili anche con una caduta accidentale e non esclusivamente con un'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
