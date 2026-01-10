Autopsia su Hassan Matried trovato morto nella Bergamasca | forse una caduta accidentale

Nella Bergamasca, Hassan Matried è stato trovato senza vita. Le prime analisi indicano che le ferite e le fratture potrebbero derivare da una caduta accidentale, senza escludere altre ipotesi. L’indagine è ancora in corso per chiarire le circostanze del decesso e determinare eventuali responsabilità.

Giallo di taleggio, l’autopsia non scioglie i dubbi: resta aperta anche l’ipotesi della caduta - Non è bastata a sciogliere i dubbi l’autopsia eseguita venerdì 9 gennaio sul corpo di Hassan Matried, il 43enne egiziano trovato senza vita a ... bergamonews.it

Giallo di Taleggio. Eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Restano dubbi sulla causa della morte - Resta un giallo il decesso di Hassan Matried, l'uomo di 43 anni trovato morto a Taleggio sul ciglio della strada avvolto nelle coperte e co ... ecodibergamo.it

Hassan Matried è stato ucciso in casa e abbandonato in strada ore dopo. L’uomo accusato, Nouri Hedhili, ha scelto il silenzio davanti al gip. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.