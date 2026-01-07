Indagato un uomo di 53 anni per l'omicidio di Hassan Matrid trovato morto in strada nella Bergamasca

È stato indagato un uomo di 53 anni, originario della Tunisia, in relazione al decesso di Hassan Matrid, trovato morto in strada nella Bergamasca. L’indagato, conoscenta della vittima, è in regola con il permesso di soggiorno e senza precedenti penali. Le autorità stanno approfondendo le cause del decesso e le circostanze che hanno portato all’evento.

Il presunto assassino sarebbe un uomo di 53 anni, di origini tunisine, conoscente della vittima, in regola con il permesso di soggiorno e incensurato.

