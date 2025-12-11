Diana Canevarolo trovata riversa in una pozza di sangue l’autopsia conferma ferite compatibili con un’aggressione | Non fu una caduta accidentale

L’autopsia su Diana Canevarolo, trovata gravemente ferita nel cortile del suo condominio, ha confermato che le ferite sono compatibili con un’aggressione. La 49enne, deceduta dopo due giorni di agonia, aveva una ferita al cranio e al collo, escludendo quindi una caduta accidentale.

Una profonda ferita alla parte bassa sinistra del cranio e una lesione al collo. Sono queste, secondo il legale della famiglia, le prime evidenze emerse dall’autopsia sul corpo di Diana Canevarolo, 49 anni, trovata giovedì scorso agonizzante nel cortile del suo condominio di via Zara a Torri di Quartesolo e deceduta due giorni dopo al San Bortolo di Vicenza. E proprio queste evidenze, sostiene il legale, indurrebbero a credere che la donna non sia morta per una caduta accidentale, bensì a seguito di un’aggressione. L’esame è stato eseguito presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale dalla dottoressa Giovanna Del Balzo. 🔗 Leggi su Open.online

