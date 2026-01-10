Auto si ribalta nella notte a Collecchio | feriti due giovani di 30 e 22 anni

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, un veicolo si è ribaltato lungo la strada Montecoppe Sotto a Collecchio. L’incidente ha coinvolto due giovani, di 30 e 22 anni, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e garantire le necessarie cure mediche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un'auto si è ribaltata, nel corso della nottata tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, mentre percorreva strada Montecoppe Sotto a Collecchio. Le cause dell'incidente, che non ha convolto altri veicoli, sono in corso di accertamento. Poco prima delle ore 23.30 il conducente, un 30enne, ha perso il.

