Schianto nella notte di Natale auto si ribalta | feriti anche due bambini
Paura nella notte del 25 dicembre a Milano, poco dopo l'una e mezza, per un'auto che si è ribaltata in corso XXII Marzo. È successo tra piazza Grandi e viale Umbria, in direzione centro. All'interno dell'abitacolo una famiglia che probabilmente stava rientrando da un cenone della vigilia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini - Alle quattro e mezza di notte, a Vimodrone (hinterland est di Milano), un'auto è andata a finire contro il guard rail della Padana Superiore, all'altezza di Roadhouse. milanotoday.it
Incidente notturno a Besozzo: auto contro un muro, tre ventunenni feriti - Ferite non gravi per i giovani a bordo, trasportati in ospedale in codice giallo. laprovinciadivarese.it
Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente - Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un' auto nella notte a Leinì, nel Torinese. rainews.it
Incidente nella notte di Natale a Diepoldsau: cinque feriti, uno grave, dopo schianto sulla Espenstrasse. Strada chiusa per ore, ingenti i soccorsi sul posto. #incidente x.com
SCHIANTO NELLA NOTTE AL CASELLO DI BRUERE, MUORE 22ENNE DI NOVALESA Un giovane di Novalesa, Francesco Lambert, 22 anni, è morto la notte scorsa in un terribile incidente avvenuto poco dopo le 3 un centinaio di metri dopo il casello di Brue - facebook.com facebook
