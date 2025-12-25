Paura nella notte del 25 dicembre a Milano, poco dopo l'una e mezza, per un'auto che si è ribaltata in corso XXII Marzo. È successo tra piazza Grandi e viale Umbria, in direzione centro. All'interno dell'abitacolo una famiglia che probabilmente stava rientrando da un cenone della vigilia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini

Leggi anche: Auto si ribalta nella notte tra Fidenza e Salsomaggiore: due 20enni feriti in ospedale

Leggi anche: Schianto nella notte, auto si ribalta a Colorno: un ferito

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco; Bari, con l'auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt e si schianta: arrestato; Schianto nella notte, 5 feriti. Un 19enne d’urgenza al Maggiore; Schianto nella notte, muore studente di 19 anni. Altri tre giovani feriti.

Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini - Alle quattro e mezza di notte, a Vimodrone (hinterland est di Milano), un'auto è andata a finire contro il guard rail della Padana Superiore, all'altezza di Roadhouse. milanotoday.it