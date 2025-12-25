Schianto nella notte di Natale auto si ribalta | feriti anche due bambini

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella notte del 25 dicembre a Milano, poco dopo l'una e mezza, per un'auto che si è ribaltata in corso XXII Marzo. È successo tra piazza Grandi e viale Umbria, in direzione centro. All'interno dell'abitacolo una famiglia che probabilmente stava rientrando da un cenone della vigilia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

