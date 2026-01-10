Atp Hong Kong Musetti batte Rublev in 3 set 6-7 7-5 6-4 e diventa n° 5 al mondo terzo italiano in top 5 dopo Panatta e Sinner è record

Luca Musetti ha vinto l’ATP di Hong Kong, battendo Rublev in tre set (6-7, 7-5, 6-4) e raggiungendo il suo best ranking al numero 5 del mondo. Con questa posizione, è il terzo italiano a entrare nella top 5, dopo Panatta e Sinner, consolidando la propria crescita nel circuito internazionale. Un risultato che testimonia il talento e la costanza del tennista di Carrara, ormai tra i migliori del panorama mondiale.

l tennista di Carrara entra nella top five del ranking mondiale che già da anni ospita il campione altoatesino Sinner. Si tratta di un altro record considerando che l'Italia ha per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973 Lorenzo Musetti batte Andrej Rublev a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Atp Hong Kong, Musetti batte Rublev in 3 set (6-7, 7-5, 6-4) e diventa n° 5 al mondo, terzo italiano in top 5 dopo Panatta e Sinner, è record Leggi anche: Tennis, Musetti batte Rublev a Hong Kong e diventa numero 5 al mondo Leggi anche: Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre set Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong battuto in due set; Doppio sorriso per Musetti: semifinale a Hong Kong e a un passo dal diventare n°5 Atp; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta. Musetti-Bublik, finale Atp Hong Kong: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino grazie al successo ottenuto in rimonta su Andrey Rublev ha guadagnato il suo best ranking di numero 5 del mondo ... corrieredellosport.it

ATP Hong Kong, Musetti fa la storia: rimonta Rublev e sale al n° 5 del ranking ATP - ATP | Lorenzo supera Rublev in tre set e diventa il terzo italiano dell’era Open a entrare tra i top 5 ATP ... ubitennis.com

Musetti-Bublik, la finale dell'ATP 250 di Hong Kong. Dove vederla (tv e streaming), orario e la maledizione di Lorenzo - Il tennista italiano ha messo a segno una rimonta superlativa contro ... msn.com

DOMENICA DA LEONI PER MUSETTI: Doppia Finale a Hong Kong! Sarà Alexander Bublik l'ostacolo tra Lorenzo Musetti e il titolo a Hong Kong. Il kazako ha staccato il pass superando in rimonta Giron, confermandosi un avversario imprevedibile e di - facebook.com facebook

Musetti, due finali a Hong Kong e numero 5 in classifica: “Fatico a crederci” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.