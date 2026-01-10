L'azzurro batte il russo in rimonta e al termine di un match molto combattuto ROMA - Lorenzo Musetti in finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong. L'azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo An. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre set

