Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp Rublev ko in tre set
L'azzurro batte il russo in rimonta e al termine di un match molto combattuto ROMA - Lorenzo Musetti in finale nel "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong. L'azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo An. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 2-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set!
Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: un break per il russo nel 1° set
L'Italia conquista la sua prima finale del 2026 nel tennis; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; ATP Hong Kong 2026, Musetti e Sonego volano in finale in doppio!; Musetti–Sonego, volata diretta verso il titolo: prima finale del 2026 a Hong Kong senza giocare.
Atp Hong Kong, Musetti straordinario: batte Rublev, vola in finale e diventa numero 5 del mondo - L'azzurro vince in rimonta e raggiunge un doppio obiettivo: sfiderà uno tra Giron e Bublik per il titolo ed entra ufficialmente nella top 5 del ranking mondiale ... corrieredellosport.it
Musetti nella storia: batte Rublev e diventa numero 5 del mondo - La finale di Hong Kong gli consente l'ingresso nella top 5: quarto italiano di sempre dopo Pietrangeli, Panatta e Sinner ... gazzetta.it
Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong: il carrarino batte Rublev in una gran lotta e ritocca il best ranking, diventando n°5 del mondo - Lorenzo Musetti centra la finale del 250 asiatico superando per 6- eurosport.it
Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti cerca la finale ad Hong Kong - facebook.com facebook
Musetti per la storia, numero 5 Atp in caso di finale a Hong Kong. Chi sono gli altri italiani arrivati in top 10 #tennis #sinner #musetti #panatta #hongkong x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.