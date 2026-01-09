A Hong Kong si sono concluse le qualificazioni alle semifinali dell’ATP 250, con Musetti e Bublik pronti a sfidarsi e Giron e Bublik che si contendono l’altra piazza. L’Italia può sorridere per la prima presenza nel 2026, grazie alla buona prestazione di Musetti, che ha superato Coleman Wong con due set a zero. Le semifinali promettono match interessanti in un torneo che conferma la crescita dei giovani talenti del tennis internazionale.

Definito a Hong Kong il quadro delle semifinali dell’ATP 250 locale. E c’è già una prima per l’Italia nel 2026, vista la performance di un Lorenzo Musetti apparso in buono stato contro il padrone di casa Coleman Wong: doppio 6-4 e avanti per una sfida senz’altro più complessa. Questa, infatti, arriverà con Andrey Rublev, vittorioso sul portoghese Nuno Borges con un convincente 6-3 6-4. C’è un legame che ha quasi dell’incredibile tra i due. Rublev, infatti, fu il primo avversario di Musetti a livello ATP: il toscano aveva passato le qualificazioni a Dubai nel 2020, ed era fuori dai 300 al tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Hong Kong 2026: Musetti-Bublik è servita, Giron-Bublik l’altra semifinale

Leggi anche: ATP Hong Kong 2026, Bublik ai quarti di finale. Esce di scena Sonego, eliminato Khachanov

Leggi anche: ATP Hong Kong 2026, Musetti e Sonego volano in semifinale in doppio!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Tennis ATP 2026, quando si gioca: calendario dei tornei e programma completo; Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti.

ATP Hong Kong 2026: Musetti-Bublik è servita, Giron-Bublik l’altra semifinale - E c'è già una prima per l'Italia nel 2026, vista la performance di un Lorenzo Musetti ... oasport.it

Atp Hong Kong 2026, Musetti vola in semifinale contro Rublev - 4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale ... msn.com