L'ATP Brisbane 2026 si avvicina alla conclusione, con la prima finale tra Medvedev e Nakashima. L’evento offre un’anteprima delle future stelle del tennis, mettendo in luce le caratteristiche e le strategie di due giocatori distinti. Questa finale rappresenta un momento importante per il torneo, offrendo agli appassionati un’opportunità di osservare da vicino le dinamiche e le evoluzioni del circuito professionistico.

Si avvicina alla fine l’ATP 250 di Brisbane, e lo fa con una finale che ha parecchie tinte sulle quali si può giocare conoscendo le personalità dei giocatori. Da una parte Daniil Medvedev, dall’altra Brandon Nakashima per un confronto che si è già avuto due volte con altrettanti successi da parte dell’ex numero 1 del mondo e vincitore degli US Open. Nella prima semifinale l’americano s’impone nel derby contro Aleksandar Kovacevic per 7-684) 6-4 in un’ora e 45 minuti. Match, questo, caratterizzato dal fatto che nel primo set Nakashima deve annullare due palle break importanti, una sull’1-1 e una sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Brisbane 2026: Medvedev-Nakashima nella prima finale d’Australia

Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti. Eliminati Dimitrov e Norrie

Leggi anche: ATP Brisbane 2026, Medvedev favorito principale. In tabellone anche Fonseca e Kyrgios

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev sulla rottura Novak Djokovic-PTPA: Brutta figura dell'associazione, Nole era un co-fondatore; ATP Brisbane: Medvedev, inizio super nel 2026. Lehecka fa suo il derby con Machac; ATP Brisbane 2026: Medvedev batte Tiafoe, Tien sorpreso da Michelsen; ATP Brisbane 2026, Medvedev non si ferma più: rimontato Majchrzak per la semifinale n. 52 in carriera.

Finale Medvedev-Nakashima in tv: data, orario ATP 250 Brisbane 2026 - Danil Medvedev e Brandon Nakashima domenica 11 gennaio si sfideranno nella finale dell’ ATP 250 di Brisbane 2026. spaziotennis.com