atp brisbane 2026 medvedev favorito principale in tabellone anche fonseca e kyrgios

L’ATP Brisbane 2026 apre la stagione tennistica australiana, con Daniil Medvedev come principale favorito. Il torneo vede in tabellone anche giocatori come Fonseca e Kyrgios, offrendo un primo assaggio di competizione prima dei grandi eventi dell’anno. Dopo l’avvio con la United Cup, questa manifestazione rappresenta il primo ATP 250 in calendario, segnando l’inizio di una nuova stagione di incontri professionistici.

La nuova stagione tennistica è cominciata da qualche giorno con la United Cup 2026 e prosegue sempre in Australia con il primo ATP 250 in calendario, quello di Brisbane. Non ci sono italiani presenti nel tabellone principale, mentre nelle qualificazioni è rimasto in corsa il solo Matteo Arnaldi dopo l’eliminazione di Mattia Bellucci. Testa di serie numero uno è il russo Daniil Medvedev, chiamato al riscatto dopo una stagione precedente abbastanza deludente, chiusa fuori dai primi dieci del mondo e con anche la mancata qualificazione alle Finals di Torino. Medvedev inizierà il suo 2026 contro l’ungherese Marton Fucsovics e poi potrebbe incrociare al secondo turno il vincente dell’incontro tra l’americano Frances Tiafoe e l’australiano Aleksander Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it

