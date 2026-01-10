Atalanta-Torino 2-0 De Ketelaere e Pasalic firmano la terza vittoria di fila

L'Atalanta ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo il Torino 2-0. La squadra bergamasca, che mira a consolidare la propria posizione in zona europea, ha aperto le marcature al 13' con De Ketelaere, e Pasalic ha siglato il raddoppio nella ripresa. La partita ha visto un buon equilibrio, con occasioni da entrambe le parti, e ha confermato il momento positivo dei nerazzurri in campionato.

Bergamo, 10 gennaio 2026 - Le deluse della prima parte di stagione si sfidano per risalire ulteriormente la china, e nel caso dell' Atalanta lo fanno con vista sulle zone buone per l' Europa: proprio i nerazzurri passano in vantaggio al 13' grazie alla girata di testa di De Ketelaere dagli sviluppi di un corner, trovando poi nella ripresa il legno del palo nel tentativo di raddoppio di Zappacosta. Il Torino sopravvive a questa e alle altre chance confezionate dai padroni di casa e a sua volta sfiora a più riprese il pareggio, che però non arriva. Anzi, in pieno recupero Pasalic firma il 2-0 che certifica la terza vittoria di fila della Dea, sempre più in risalita nel segno della cura Palladino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Torino 2-0, De Ketelaere e Pasalic firmano la terza vittoria di fila Leggi anche: L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino Leggi anche: Atalanta Under 23 da urlo: Picerno travolto 6-2, è la terza vittoria di fila Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A: Atalanta-Torino in campo sabato alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Atalanta-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A; Atalanta-Torino: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Atalanta-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino - L’Atalanta non si ferma più e mette a segno la sua terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite di campionato. tuttomercatoweb.com

De Ketelaere e Pasalic trascinano l'Atalanta: Torino battuto 2-0 - 0, conquista la terza vittoria consecutiva (dopo quelle ottenute contro Roma e Bologna) e raggiunge quota 31 punti, a meno tre dal Como. corrieredellosport.it

Atalanta-Torino risultato 2-0: CdK e Pasalic regalano a Palladino la terza gioia - Un'Atalanta pratica e cinica batte il Torino trovando il terzo successo consecutivo, sempre senza subire gol, e avvicinando il sesto posto del Como ... corriere.it

Serie A, Atalanta-Torino 2-0 la Dea ribadisce le proprie aspirazioni di “Europa” Roma-Sassuolo 2-0. Giallorossi super nella ripresa Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2 Domani la supersfida Inter-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rain - facebook.com facebook

#SerieA - Goal Alert: Atalanta *2-0 Torino *(Pasalic 90+5‘) #SSFootball x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.