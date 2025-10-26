Atalanta Under 23 da urlo | Picerno travolto 6-2 è la terza vittoria di fila

Caravaggio. L’ Atalanta Under 23 ci ha preso davvero gusto e adesso non si ferma più. I nerazzurri travolgono 6-2 il Picerno e centrano la terza vittoria consecutiva del loro campionato. La squadra di Bocchetti sblocca il risultato all’11’ con Misitano, abile a trasformare su preciso assist di Vavassori. Al 18’ arriva anche il raddoppio: dopo un’azione insistita dello stesso Vavassori e la respinta del portiere sul tiro di Ghislandi, è Manzoni il più lesto a intervenire e depositare il pallone in rete. Il Picerno però non resta a guardare e un minuto più tardi accorcia le distanze con Santaniello, che si incunea in area e batte Vismara con un destro preciso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

