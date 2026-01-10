Atalanta Juve Coppa Italia | un big di Palladino a rischio? Si è infortunato contro il Torino le sue condizioni

In vista della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, preoccupano le condizioni di Palladino, dopo l'infortunio subito durante la recente sfida contro il Torino. La sua disponibilità per la prossima gara resta incerta, e le valutazioni mediche saranno decisive per determinare il suo ruolo. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sulle eventuali conseguenze per il team.

Atalanta Juve, brutte notizie per Palladino in vista della sfida di Coppa Italia. Djimsiti si è fermato per un infortunio. Ecco come sta. L’avvicinamento alla grande sfida di Atalanta Juve in Coppa Italia, in programma il prossimo 4 febbraio si tinge di giallo per Raffaele Palladino. In un momento cruciale della stagione, dove ogni pedina diventa fondamentale per gestire il doppio impegno tra campionato e coppe, l’infermeria nerazzurra torna a riempirsi, agitando i sogni dei tifosi orobici in vista del trofeo nazionale. Nel corso della sfida contro il Torino, l’Atalanta ha perso uno dei suoi pilastri difensivi: Berat Djimsiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia: un big di Palladino a rischio? Si è infortunato contro il Torino, le sue condizioni Leggi anche: Juve Napoli: un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio, le sue condizioni Leggi anche: Lazio Juve, che tegola contro l’Atalanta: si ferma un altro titolare di Sarri. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match contro i bianconeri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; La Juve annuncia Ottolini: tutti i ds delle squadre di Serie A; Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Serie A nel 2025: Roma capolista nell'anno solare, lo scontro Napoli-Inter, le scelte di Milan e Juventus e le cadute della Fiorentina. Sarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa - già reduci dai successi su Eintracht Francoforte in Champions e Fioren ... tuttosport.com

Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025/2026, nerazzurri ai quarti contro la Juventus - L'Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026 grazie alla vittoria contro il Genoa, con un netto 4- lapresse.it

Coppa Italia, Atalanta, Napoli e Inter vanno ai quarti - La Dea si è imposta sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor: nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. tg24.sky.it

