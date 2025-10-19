Lazio Juve che tegola contro l’Atalanta | si ferma un altro titolare di Sarri Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match contro i bianconeri

Lazio Juve, che tegola contro l’Atalanta: si ferma un altro titolare di Sarri. Tutte le ultime novità dopo l’infortunio. Allarme in casa Lazio a una settimana esatta dalla supersfida contro la Juventus. Nel match di campionato contro l’Atalanta, Maurizio Sarri ha perso per infortunio Cancellieri. Una tegola pesantissima per l’allenatore biancoceleste, che rischia di dover rinunciare a uno dei suoi esterni offensivi più in forma proprio per il big match di domenica 26 ottobre. L’episodio è avvenuto nel primo tempo della gara contro i nerazzurri. Come riportato da Sky Sport, al minuto 22 della sfida, Cancellieri è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve, che tegola contro l’Atalanta: si ferma un altro titolare di Sarri. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match contro i bianconeri

Argomenti simili trattati di recente

- Malgorzata Mesjasz, Lazio: "Juve? Partita molto intensa e combattuta. A mio agio in difesa e centrocampo"" - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

FLASH | Atalanta-Lazio, ennesima tegola per Sarri: si ferma l’attaccante - Bruttissime notizie per la Lazio allenata da Maurizio Sarri che conferma il complicato inizio di stagione ... Segnala fantamaster.it

Juve, tegola per Tudor: un difensore salta la Lazio e non solo - Il terzino della Juventus era appena rientrato segnando anche contro il Verona, ma nella gara di ... lalaziosiamonoi.it scrive

Infortunio Pellegrini, il terzino della Lazio ha messo nel mirino questa partita - Le ultime sulle condizioni dell’esterno basso biancoceleste La speranza era quella di stringere i denti e tornare a di ... Riporta lazionews24.com