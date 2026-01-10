Assessori e consiglieri di Udine in missione | la classifica di chi spende di più per le trasferte

Assessori e consiglieri di Udine sono in viaggio per motivi istituzionali, tra corsi di aggiornamento, missioni di rappresentanza e incontri di lavoro. Questi spostamenti includono anche il trasporto di persone e materiali per conto dell'amministrazione comunale. Di seguito, una classifica che evidenzia chi ha sostenuto le spese più rilevanti durante queste trasferte.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.