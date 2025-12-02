Milano è la terza città al mondo che spende di più su OnlyFans | L’appetito dell’Italia sta crescendo più velocemente di quasi tutte le nazioni occidentali – LA CLASSIFICA

Clamoroso a San Siro. Milano è la terza città al mondo per consumo di contenuti su Onlyfans. I meneghini nel 2025 hanno speso 58 milioni di dollari per sbirciare spogliarellini, autoerotismo, copule altrui. I numeri da record – solo Atlanta e Orlando negli Stati Uniti spendono di più – sono stati resi pubblici da un’indagine di Onlyguider intitolata proprio OnlyFans wapped 2025. I milanesi hanno speso 423.256 dollari – circa 365 mila euro – ogni 10 mila abitanti per un totale di 58 milioni nel 2025, quindi con un aumento rispetto al 2024 di quasi il 20%. Se si prende la popolazione residente a Milano si arriva a circa 37 euro a testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

