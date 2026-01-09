Assessori e consiglieri triestini in missione | la classifica di chi spende di più per le trasferte

Gli assessori e i consiglieri del Comune di Trieste sono spesso coinvolti in trasferte ufficiali, che comprendono corsi di formazione, missioni di rappresentanza e incontri di lavoro. Questa attività richiede spese specifiche, che variano in base alla natura delle missioni. Di seguito, una panoramica sulla classifica di chi spende di più per le trasferte, offrendo uno sguardo trasparente e dettagliato sulle risorse impiegate dall’amministrazione comunale.

