Ondata di contagi per il virus influenzale al Policlinico istituita una task force per gestire l' emergenza

Al Policlinico è stata creata una task force per gestire l’aumento dei casi di influenza e il conseguente sovraffollamento del pronto soccorso. La misura mira a migliorare l’organizzazione e l’assistenza, garantendo risposte tempestive e appropriate ai pazienti. La collaborazione tra i diversi reparti sarà fondamentale per affrontare efficacemente questa fase critica e ridurre l’impatto sull’attività ospedaliera.

Istituita al Policlinico una task force per fronteggiare l'ondata di influenza e il sovraffollamento in pronto soccorso. Nelle ultime due settimane l'impennata dei contagi ha messo in grave sofferenza l'intero sistema ospedaliero siciliano, con pronto soccorso messi a dura prova e sostenuti dalla.

