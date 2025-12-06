Ascolti TV Total Audience | Venerdì 5 Dicembre 2025 | Uomini e Donne +100K La Forza di una Donna +68K e Il Paradiso +62K in crescita

Ieri, venerdì 5 dicembre 2025, Rai1 ha conquistato la serata con The Voice Senior. Dopo la presentazione di 6 minuti (3.358.000 spettatori – 16.96%), il talent show ha totalizzato 3.703.000 spettatori con il 24.36% di share. Su Canale5, Io Sono Farah ha raccolto 1.613.000 spettatori (11.17%), mentre Rai2 con Nella tana dei lupi ha intrattenuto 674.000 spettatori (4.1%). Su Italia1, dopo un’anteprima di 45 minuti (750.000 – 3.76%), Le Iene presentano: La Cura ha ottenuto 702.000 spettatori (6.01%). Rai3 ha trasmesso FarWest, seguito da 469.000 spettatori (3.09%) dopo la presentazione di 39 minuti (429. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 5 Dicembre 2025: Uomini e Donne (+100K), La Forza di una Donna (+68K) e Il Paradiso (+62K) in crescita

Leggi anche questi approfondimenti

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+87K) e Il Paradiso (+56K) crescono più di tutti. Segue il doppio appuntamento con La Forza di una Donna (+54K e +44K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su sm - facebook.com Vai su Facebook

| Chappell Roan ha accumulato 3 MILIARDI di ascolti su Spotify! Con un totale di 134 MILIONI di ascoltatori in 184 paesi! Vai su X

Ascolti tv ieri venerdì 5 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene - Ascolti tv venerdì 5 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Tradimento, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live. Scrive virgilio.it

Ascolti TV Total Audience | Martedì 2 Dicembre 2025: Coppa Italia e fiction a confronto, chi vince la serata? - Ieri sera, martedì 2 dicembre 2025, la sfida degli ascolti TV ha visto Rai1 conquistare la serata grazie a L’Altro Ispettore, mentre la partita di Coppa Italia su Italia1 cresce più di tutti ... Riporta quilink.it

Ascolti Total Audience | Lunedì 1 Dicembre 2025: vola La Forza di una Donna (+69K), subito dietro Il Paradiso delle Signore (+65K) - Lunedì 1 dicembre 2025, la fiction di Rai1 Sandokan conferma il suo grande seguito. Riporta quilink.it

Ascolti tv ieri giovedì 4 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Umberto Tozzi, X Factor e Coppa Italia - Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 che sfida Umberto Tozzi, X Factor, Del Debbio, Formigli e Coppa Italia ... Si legge su virgilio.it

Ascolti tv del 4 dicembre: la vittoria di Un professore e l'effetto Coppa Italia- finale di X Factor. Crolla Splendida Cornice - Il palinsesto televisivo di ieri, giovedì 14 novembre, ha offerto ai telespettatori reality show, fiction e partite ... Si legge su ilgazzettino.it

Ascolti TV e dati Auditel: risultati di oggi, archivio e guida completa - Scopri gli ascolti TV di oggi: dati Auditel aggiornati, vincitori di prima serata, archivio per data e guida per capire share e audience. Lo riporta atomheartmagazine.com