Ascolti TV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025 | vola Uomini e Donne +90K bene La Forza di una Donna +80K nel primo episodio

Nella serata di giovedì 11 dicembre 2025, i principali programmi televisivi hanno registrato importanti risultati di ascolto. Uomini e Donne ha guadagnato 90.000 spettatori, mentre La Forza di una Donna ha ottenuto un ottimo riscontro nel suo primo episodio con 80.000 spettatori in più. Rai1 con Un Professore 3 si è distinta come leader della serata.

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, in total audience Rai1 si è imposta nettamente con Un Professore 3, che ha interessato 3.747.000 spettatori pari al 20.02% di share nel primo episodio e 3.198.000 spettatori con il 21.67% nel secondo. Su Canale5, Una Nessuna Centomila ha raccolto 1.823.000 spettatori con il 16.14% di share, mantenendo una buona tenuta nel confronto diretto. Su Rai2, dopo una breve presentazione di 4 minuti (437.000 spettatori – 2.09%), Ore 14 Sera ha ottenuto 761.000 spettatori pari al 5.69%. Su Italia1, il film The Flash ha intrattenuto 680.000 spettatori con il 4.

