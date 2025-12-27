Ieri a Sant?Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un?abitazione per la segnalazione di una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sant'Antonio Abate: colpisce la moglie con un ferro da stiro e la sbatte contro il frigorifero, arrestato un 66enne

Orrore a Sant'Antonio Abate, 66enne picchia la moglie e la colpisce con un ferro da stiro: arrestato - Il 66enne è accusato di maltrattamenti in famiglia: più volte avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. tag24.it