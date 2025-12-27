Sant' Antonio Abate | colpisce la moglie con un ferro da stiro e la sbatte contro il frigorifero arrestato un 66enne
Ieri a Sant?Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in un?abitazione per la segnalazione di una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Napoli, picchia la moglie con un ferro da stiro: arrestato 66enne
Leggi anche: Napoli, colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole
Orrore a Sant'Antonio Abate, 66enne picchia la moglie e la colpisce con un ferro da stiro: arrestato - Il 66enne è accusato di maltrattamenti in famiglia: più volte avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. tag24.it
Aggredisce la moglie con un ferro da stiro, arrestato - Scene di violenza brutale a Sant'Antonio Abate: un 66enne in carcere. rainews.it
Sant'Antonio Abate: colpisce la moglie con un ferro da stiro e la sbatte contro il frigorifero, arrestato un 66enne - Ieri a Sant’Antonio Abate, i Carabinieri della locale Stazione insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti ... msn.com
Torrente Idice vicino alla soglia rossa nella località di Sant'Antonio, nel comune di Medicina. Foto Bruno Bernardi. Emilia Romagna Meteo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.