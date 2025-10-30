Il video dello spaccio di droga a Catanzaro nei pressi delle scuole e dei locali giovanili due arresti
Due giovani ai domiciliari a Catanzaro per spaccio di droga nei pressi di scuole e locali: indagini della Polizia per tutelare i minori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Droga e spaccio, controlli a tappeto per le strade e nelle scuole della città - facebook.com Vai su Facebook
Il video dello spaccio di droga a Catanzaro nei pressi delle scuole e dei locali giovanili, due arresti - Due giovani ai domiciliari a Catanzaro per spaccio di droga nei pressi di scuole e locali: indagini della Polizia per tutelare i minori. Secondo virgilio.it
Droga ceduta a minorenni nei pressi delle scuole: arresti in Calabria (DETTAGLI-VIDEO) - Custodia cautelare ai domiciliari per due ragazzi accusati di detenzione ai fini di spaccio ... Lo riporta zoom24.it
Catanzaro, spacciavano droga davanti alle scuole: arrestati due giovani pusher - Spacciavano droga, anche a minorenni, all’entrata di istituti scolastici e di locali della movida giovanile catanzarese. msn.com scrive