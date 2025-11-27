Avellino momenti di tensione all’autostazione Air | uomo tenta di aggredire un autista
Avellino, 27 novembre 2025 - Nel pomeriggio di oggi, all’autostazione Air di Avellino, si sono registrati attimi di tensione quando un uomo, per motivi in corso di accertamento, ha dato in escandescenze tentando di aggredire un autista.Intervento tempestivo delle guardie giurateSul posto erano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
