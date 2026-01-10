Arrestato in Turchia Can Yaman le accuse contro l’attore stasera a C’è Posta per Te

Can Yaman, noto attore turco molto apprezzato in Italia, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti, che ha coinvolto anche altre personalità dello spettacolo. La notizia, che sta facendo discutere, sarà oggetto di approfondimento nella puntata di questa sera di “C’è Posta per Te”.

Can Yaman, attore turco popolarissimo in Italia e reduce dal successo di Sandokan, è stato arrestato al termine di un'indagine che ha coinvolto diversi volti noti dello spettacolo, tra cui anche VIP e giornalisti, sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. L'artista è inoltre uno degli ospiti della prima puntata di C'è Posta per Te in onda su Canale5 il 10 gennaio. Come sappiamo, le puntate sono registrate da settimane quindi la trasmissione dovrebbe andare in onda come da programmazione. In aggiornamento.

