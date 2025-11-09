Paura al Cinema Italia | ubriaco molesto tiene in ostaggio spettatori e passanti interviene la Polizia
Ancona. Un sabato sera di paura e tensione si è consumato sabato davanti al Cinema Italia, al Piano, dove la presenza di un uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha creato scompiglio e panico tra gli spettatori e i passanti. E non sarebbe la prima volta che il tizio, noto nella zona per i suoi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
