Bucchi si prepara a rivoluzionare l’attacco del suo team, con Varela che potrebbe debuttare dall’inizio contro il Pineto. Il posticipo di lunedì sera al Comunale genera grande attesa tra tifosi e appassionati, curiosi di scoprire le novità e le strategie che potrebbero cambiare il volto della partita.

di Luca Amorosi Che aspettarsi contro il Pineto? È questa la domanda che più solletica tifosi e appassionati in attesa del posticipo di lunedì sera al Comunale. Finora, Bucchi ha premiato la continuità, sia di interpreti che di sistema di gioco, tranne rare eccezioni. La sconfitta di Livorno, però, ha acceso un piccolo campanello d’allarme e potrebbe spingere il tecnico a valutare opzioni rimaste spesso nel cassetto. Non può certo essere una sconfitta dopo una striscia di undici risultati utili consecutivi in campionato a mettere in discussione le certezze di una squadra che sarebbe prima in classifica se non le fossero stati tolti tre punti. Sport.quotidiano.net

Bucchi è pronto a rivoluzionare l’attacco. Con il Pineto possibile Varela dall’inizio - Ballottaggi anche a centrocampo: il tecnico del Cavallino potrebbe schierare il 4- sport.quotidiano.net