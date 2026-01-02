L' Arezzo cerca due centrocampisti sondaggio per Ionita Ufficiali Arena e Coppolaro

L'Arezzo ha annunciato l'ingaggio di Arena e Coppolaro, rafforzando la rosa per la nuova stagione. Inoltre, è in corso un sondaggio per Ionita, con l'obiettivo di migliorare il reparto centrocampo. Contestualmente, sono stati ufficializzati i quattro movimenti di mercato già comunicati, che contribuiscono a definire l'organico sotto la guida di mister Bucchi, in vista delle prossime sfide.

L'Arezzo ha ufficializzato oggi quattro movimenti di calcio mercato, già annunciati nei giorni scorsi e che vanno a ridefinire i contorni dell'organico a disposizione di mister Cristian Bucchi.Arriva in amaranto il difensore centrale Mauro Coppolaro (1997): tanta serie B alle spalle con le maglie.

