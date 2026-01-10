Appalto Enel sit-in al Kennedy | Nessuna garanzia di rispetto per la clausola di territorialità

Un sit-in si è svolto al Kennedy in protesta contro l’appalto Enel, sollevando preoccupazioni sulla mancata garanzia di rispetto della clausola di territorialità. I lavoratori temono che, senza adeguate misure, potenzialmente potrebbero essere costretti a trasferimenti, mettendo a rischio la stabilità occupazionale di molti. La questione riguarda la tutela dei diritti dei dipendenti e il rispetto delle clausole sociali previste nei contratti di appalto.

"Potrebbe essere domani come tra un anno. Ma anche settantadue lavoratori spezzini potrebbero essere costretti al trasferimento in un’altra città visto il tentativo di Enel di aggirare la clausola sociale, in particolare il principio di territorialità che ha sempre garantito la continuità occupazionale in centinaia di cambi di appalto nel settore dei call center". E’ quanto denunciato da Tiziana Venelli (Slc Cgil), Speranza Poleschi (Fistel Cisl Liguria) e Alessandro D’Ippolito (Uilcom Uil), le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero e il presidio di ieri in piazzale Kennedy dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nell’appalto Enel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

