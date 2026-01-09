Call center Enel in protesta | oltre duecento lavoratori al sit-in contro lo stop alla clausola sociale

Oggi, più di duecento lavoratori del call center Enel hanno partecipato a un sit-in davanti allo store di Corso Sicilia a Catania, in occasione dello sciopero nazionale. La protesta è stata motivata dallo stop alla clausola sociale, un tema che coinvolge direttamente il futuro occupazionale di molti dipendenti. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'azienda e le istituzioni sulle questioni legate alla tutela dei lavoratori nel settore.

La partecipazione determinata di oltre duecento lavoratori ha segnato il sit-in promosso stamattina davanti allo store Enel di Corso Sicilia, a Catania, nel quadro dello sciopero nazionale dei call center. L’adesione ha dato forza e visibilità a una protesta che punta a riportare al centro il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Call center Enel in sciopero: no alla cancellazione della clausola sociale Leggi anche: Sciopero contro i trasferimenti forzati: coinvolti 650 lavoratori dei call center del mondo Enel Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Appalti, call center Enel: il 9 gennaio sciopero nazionale; Call center di Enel, le storie di chi deve scegliere se trasferirsi a 400 km di distanza o perdere il lavoro; Appalto Enel call center, lavoratori precari spostati o sostituiti dall'intelligenza artificiale: domani lo sciopero; Call center a Bari, addetti sostituiti dall'intelligenza artificiale. Rivolta contro il bando Enel. Protesta Enel a Bari: a rischio il futuro dei call center - Al centro della vertenza, violazione del principio di territorialità e utilizzo dell’intelligenza artificiale. trmtv.it

Bari, protesta dei lavoratori call center Enel: “A casa in 2.500 per l’intelligenza artificiale” – VIDEO - Bari, protesta dei lavoratori call center Enel: "A casa in 2. telebari.it

"Lavoratori trasferiti o sostituiti dall'intelligenza artificiale": addetti dei call center Enel in presidio a Bari - Ampia adesione alla protesta organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Ugl sotto la sede dell'azienda in via Angiulli ... baritoday.it

Telesveva. . Appalto ENEL call center, lavoratori sostituiti dall’intelligenza artificiale. Scendono in piazza le sigle sindacali #puglia #bari #enel #lavoro #protesta #attualità - facebook.com facebook

«Noi, sostituiti dall'IA»: i lavoratori call center Enel di Bari protestano in piazza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.