Latina non si piega alla violenza criminale | sit in di Libera dopo la bomba in viale Kennedy

“Latina non si piega alla violenza criminale”: è l’associazione Libera a parlare dopo l’ultima bomba fatta esplodere in questi due mesi a Latina. E per questo ha deciso di organizzare un sit in centro in programma nel pomeriggio di venerdì 28 novembre.Così, dopo l’ennesimo attentato esplosivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LATINA: "Latina deve dimostrare che non si piega alla logica della violenza: la città è più forte delle bombe" - facebook.com Vai su Facebook

“Latina non si piega alla violenza criminale”: sit in di Libera dopo la bomba in viale Kennedy - La manifestazione il 28 novembre in piazza del Popolo; l’appello a partecipare: “La nostra risposta è la forza della comunità, la voce della società civile, la scelta della legalità e della giustizia ... Secondo latinatoday.it

Libera: “Altra bomba, altro segnale criminale. Ora serve una risposta civile” - "L’ennesimo ordigno esploso a Latina non è soltanto un gesto intimidatorio: è un attacco diretto alla sicurezza, alla dignità e alla libertà di un intero ... Lo riporta h24notizie.com

Escalation criminale, le reazioni della città e della politica - Dopo l'ennesima bomba esplosa in città si sono susseguiti gli interventi dei partiti, dei movimenti e dei sindacati. Si legge su latinatoday.it