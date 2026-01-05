Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto | si indaga sulle cause
A Castiglione Olona, nel Varesotto, sono stati trovati i corpi di una coppia di anziani, morta in circostanze ancora da chiarire. La scoperta è stata fatta dal figlio, che si è recato nell'abitazione ieri, 4 gennaio. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attende l'esito degli accertamenti.
La coppia abitava a Castiglione Olona (Varese). A scoprire i corpi sarebbe stato il figlio, ieri 4 gennaio. La Procura ha avviato le indagini ed è stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
