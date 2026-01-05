Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto | si indaga sulle cause

A Castiglione Olona, nel Varesotto, sono stati trovati i corpi di una coppia di anziani, morta in circostanze ancora da chiarire. La scoperta è stata fatta dal figlio, che si è recato nell'abitazione ieri, 4 gennaio. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attende l'esito degli accertamenti.

Anziani coniugi trovati morti in casa, si indaga sulle cause - Una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di Castiglione Olona, poco meno di 7. ansa.it

Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause - I corpi di un uomo (86 anni) e una donna (81) sono stati rinvenuti dal figlio vicino a una scala interna all'abitazione. varesenews.it

Anziani coniugi trovati morti in casa, si indaga sulle cause. Nel Varesotto. A trovare i corpi e dare l'allarme è stato il figlio #ANSA x.com

