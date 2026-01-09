Giallo a Guardia Sanframondi anziani coniugi trovati morti nel laghetto

A Guardia Sanframondi, sono stati rinvenuti senza vita due anziani coniugi di 84 e 86 anni nel laghetto dell’area pic nic. Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. La comunità locale si trova a fare i conti con questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano per chiarire quanto accaduto.

Due coniugi del posto, di 84 e 86 anni, sono stati trovati morti nel laghetto dell'area pic nic di Guardia Sanframondi. A estrarre i corpi, dopo segnalazioni alle forze dell'ordine a causa della loro irreperibilità, i Vigili del Fuoco di .

