Antincendio attivato per errore | evacuata la scuola elementare di Trebaseleghe

Venerdì 9 gennaio 2026, l’impianto antincendio dell’ex scuola media di Trebaseleghe, ora sede della scuola primaria, si è attivato per errore. L’intervento ha comportato l’evacuazione dell’edificio, senza conseguenze per le persone presenti. L’incidente è stato gestito prontamente, e le cause dell’attivazione involontaria sono in fase di accertamento.

Un'attivazione accidentale dell'impianto antincendio ha interessato nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 l'edificio dell'ex scuola media di Trebaseleghe, oggi sede della scuola primaria. Il sistema di spegnimento si è avviato simulando un principio di incendio, senza che fossero presenti.

