Terremoto Avellino forte scossa allarma i cittadini | evacuata scuola elementare

I cittadini di Avellino sono stati turbati da una scossa che li ha lasciati con paura e terrore che potesse accadere qualcosa di ben peggiore. Fortunatamente il terremoto che si è registrato nella località campana così come a Benevento, Napoli e Salerno, non ha causato disagi troppo compromettenti per i cittadini. L’evacuazione delle scuole Una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

