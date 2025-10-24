I cittadini di Avellino sono stati turbati da una scossa che li ha lasciati con paura e terrore che potesse accadere qualcosa di ben peggiore. Fortunatamente il terremoto che si è registrato nella località campana così come a Benevento, Napoli e Salerno, non ha causato disagi troppo compromettenti per i cittadini. L’evacuazione delle scuole Una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Terremoto Avellino, forte scossa allarma i cittadini: evacuata scuola elementare