Ancora sangue sulla statale 275 | scontro con una Maserati muore un insegnante

Da lecceprima.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla statale 275 ad Alessano ha causato la morte di un insegnante di matematica. L’incidente, avvenuto in tarda serata nel tratto tra Alessano e Lucugnano, ha coinvolto una Maserati e un’altra vettura, causando un grave impatto. Si tratta dell’ennesimo episodio sulla strada, evidenziando ancora una volta le criticità della viabilità nel Salento.

ALESSANO - Il Salento paga ancora a caro prezzo l’ennesimo incidente sulla strada e nella tarda serata lungo la strada statale 275, nel tratto all’uscita di Alessano e in direzione di Lucugnano, in seguito a un violento impatto tra due vetture, è deceduto un insegnate di matematica, di origini. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro frontale sulla strada statale 275, donna muore fra le lamiere di una Fiat 600

Leggi anche: Incidente sulla Statale 275 nel Salento: scontro frontale tra due auto, morta una donna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sangue statale 275 scontroSangue in Calabria: tragico incidente sulla Statale, un morto - Traffico in tilt e soccorsi sul posto per accertare la dinamica del drammatico scontro ... zoom24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.