Ancora sangue sulla statale 275 | scontro con una Maserati muore un insegnante
Un incidente sulla statale 275 ad Alessano ha causato la morte di un insegnante di matematica. L’incidente, avvenuto in tarda serata nel tratto tra Alessano e Lucugnano, ha coinvolto una Maserati e un’altra vettura, causando un grave impatto. Si tratta dell’ennesimo episodio sulla strada, evidenziando ancora una volta le criticità della viabilità nel Salento.
ALESSANO - Il Salento paga ancora a caro prezzo l’ennesimo incidente sulla strada e nella tarda serata lungo la strada statale 275, nel tratto all’uscita di Alessano e in direzione di Lucugnano, in seguito a un violento impatto tra due vetture, è deceduto un insegnate di matematica, di origini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
