Ancora sangue sulla statale 275 | scontro con una Maserati muore un insegnante

Un incidente sulla statale 275 ad Alessano ha causato la morte di un insegnante di matematica. L’incidente, avvenuto in tarda serata nel tratto tra Alessano e Lucugnano, ha coinvolto una Maserati e un’altra vettura, causando un grave impatto. Si tratta dell’ennesimo episodio sulla strada, evidenziando ancora una volta le criticità della viabilità nel Salento.

Sangue sulla Statale 106. Pietro Fontana, 33 anni, rientra in Calabria per Natale e perde la vita sulla strada. Non è una fatalità: dietro ogni incidente ci sono nomi e famiglie spezzate. Quanto altro sangue dovrà scorrere #Statale106 #SicurezzaStradale #Non x.com

SANGUE SULLA STRADA Rientra in Calabria per Natale e perde la vita sulla Statale 106. Pietro Fontana, 33 anni, viveva e lavorava nel Varesotto. Era tornato nel Crotonese per abbracciare la sua famiglia. Un ritorno atteso, diventato tragedia. Mesoraca e La - facebook.com facebook

